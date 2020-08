95 automobilisten beboet bij snelheidscontroles in Menen en Rekkem LSI

23 augustus 2020

10u52

Bron: LSI 14 Menen Bij snelheidscontroles langs de N32 in Menen, de N58 en Moeskroenstraat in Rekkem (Menen) heeft de politie van de zone Grensleie zaterdagmiddag 95 automobilisten beboet. Zij reden te snel.

In totaal konden 1.799 voertuigen gecontroleerd worden. Ruim 5% reed dus te snel. 24 buitenlandse automobilisten moesten onmiddellijk hun boete betalen. Er kon ook een geseinde persoon opgepakt worden. Na verhoor over zijn vermeende betrokkenheid bij een poging diefstal met geweld werd hij opnieuw vrijgelaten. Twee voertuigen zijn in beslag genomen.