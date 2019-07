94-jarige bestuurder gewond na botsing in Ieperstraat VHS

04 juli 2019

17u57 0 Menen Bij een ongeval langs de Ieperstraat in Menen zijn donderdag drie mensen lichtgewond geraakt. Dat gebeurde pal op de middag in de omgeving van de Colruytwinkel.

Een oudere man, Charles B. (94) uit Menen, verliet er met zijn Volkswagen de oprit van een kapsalon. Hij merkte niet dat er een BMW kwam aangereden uit de richting van het centrum. Gauthier D. (23) uit Menen, de bestuurder van de BMW, kon een ongeval niet vermijden. De BMW botste tegen de linkerflank van de Volkswagen Polo die door de klap aan de overkant van de straat in een haagje tussen rijweg en fietspad terechtkwam. De brandweer snelde ter plaatse om het linkerportier van de Volkswagen Polo weg te nemen, zodat de bejaarde automobilist makkelijk uit de wagen kon gehaald worden. De twee bestuurders, en een jonge vrouw die als passagier in de BMW zat, werden voor verzorging naar het ziekenhuis overgebracht. Geen van hen was er erg aan toe. De Ieperstraat bleef een tijdlang plaatselijk afgesloten voor het verkeer. Het is het tweede zwaar ongeval in de regio waarbij een bejaarde automobilist(e) betrokken is. Afgelopen weekend raakte op een landelijk kruispunt in Bellegem een 91-jarige vrouw zwaargewond toen haar auto in de flank werd aangereden en kantelde.