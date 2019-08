70 ooievaars uit Friesland houden halt in Rekkem: “Plots zaten er acht op mijn dak” Alexander Haezebrouck

07 augustus 2019

13u51 26 Menen In Rekkem werden de bewoners dinsdagavond verrast toen een grote groep ooievaars rond 19 uur plots massaal neerstreek in het dorp. De ooievaars hadden met Rekkem een ideale rusplaats gevonden tijdens hun trek naar het zuiden. “Dit was heel bijzonder, we zien anders nooit ooievaars in Rekkem”, zegt Alyssia Bron.

“We gingen dinsdagavond nog even naar buiten om onze hond uit te laten”, vertelt Alyssia, die woont in de Dronckaertstraat in Rekkem. “Mijn mama zag plots een ooievaar zitten. Niet veel later zagen we er nog vliegen. Ineens telden we er 8. We waren stomverbaasd, zoiets hadden we nog nooit gezien. De dieren gingen zitten op de daken van de huizen rondom ons.” De ooievaars streken neer in de Dronckaerstraat, Moeskroenstraat, Murissonstraat en nog enkele straten in Rekkem. “Van één persoon hoorden we dat er in de Kloosterhoek meer dan 60 ooievaars zaten.” Alyssia reed met haar mama rond in Rekkem tot in Frankrijk om de ooievaars te spotten. Ze postte haar foto’s op Facebook waar al snel gewag werd gemaakt van een mogelijke babyboom in Rekkem over negen maanden. “Woensdagmorgen waren de ooievaars alweer vertrokken om hun reis verder te zetten.”

Mooi zicht

De groep ooievaars die landden in Rekkem zijn afkomstig uit Friesland. “Enkele van die ooievaars zijn gechipt en op die manier weten we dat dus”, zegt Ina De Wasch van het Zwin in Knokke. “Zelf hebben we ook drie ooievaars gechipt, maar die zitten nog bij ons. Het is nu wel ongeveer de periode dat de ooievaars hun trektocht naar het zuiden aanvatten. Eerst vertrekken de jonge vogels, daarna vliegen de volwassen vogels hen achterna. Dat het om zo’n grote groep gaat is ook niet zo uitzonderlijk. Onderweg vliegen heel wat ooievaars met het groepje mee waardoor de groep snel aandikt en een uiteindelijk een mix is van jonge en volwassen dieren. Ik kan me inderdaad wel inbeelden dat het een heel mooi zicht geweest moet zijn, daar ik Rekkem.” De ooievaars vliegen naar Spanje en Afrika om te overwinteren. “Veel van hen houden zich op in de buurt van vuilnisbelten omdat daar veel voedsel te vinden is”, vertelt Ina De Wasch van het Zwin. “Maar Europa heeft beslist dat die vuilnisbelten gesloten moeten worden, en dus is het nu afwachten naar waar de vogels uiteindelijk zullen vliegen. Mogelijk vliegen ze dus vaker door naar Afrika, dat zullen we via de zendertjes snel te weten komen.”