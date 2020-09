69-jarige vrouw omvergereden door elektrische step en loopt hersenschudding op, stepper is spoorloos Alexander Haezebrouck Joyce Mesdag

26 september 2020

18u11 10 Menen Een 69-jarige vrouw uit Frankrijk heeft een hersenschudding opgelopen en een barstje in haar schedel nadat ze zaterdagvoormiddag omver werd gereden door een elektrische step ter hoogte van AZ Delta. “De bestuurder hielp haar met omstaanders naar het ziekenhuis, maar pleegde daarna vluchtmisdrijf”, vertelt een familielid.

De Franse vrouw was op bezoek bij haar partner uit Menen die op sterven lag in het AZ Delta. “Met drie hielden we de wacht aan zijn sterfbed”, vertelt een familielid. “Ze wilde even naar huis gaan om zich te verfrissen. Toen werd ze plots overhoop gereden door een elektrische step. Ze viel achterover en raakte gewond. Meteen zijn een paar automobilisten en getuigen gestopt om te helpen. Ze hebben haar binnengebracht op de spoeddienst van het ziekenhuis. Maar daarna is de bestuurder van de step gaan lopen.” De vrouw liep een hersenschudding en een barstje in haar schedel op. “We hebben aangedrongen om haar zo snel mogelijk opnieuw op de kamer van haar partner te krijgen.” Haar partner, José Berten is later op zaterdag overleden op 83-jarige leeftijd. “We hebben klacht ingediend bij de politie en ze hebben een getuige kunnen verhoren. De familie plaatste ook een bericht op Facebook in de hoop de aanrijder te vinden. “Maar tegelijkertijd zijn we niet echt met onze gedachten daarbij. We zijn nu vooral aan het rouwen. Het is alleen erg jammer dat in zo’n moeilijke tijd we er ook nog zoiets moeten bijnemen.” De politie onderzoekt de zaak. Van de dader ontbreekt voorlopig elk spoor.