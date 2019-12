6 maanden cel gevraagd voor verkoop van nagemaakte voetbalshirts Bart Boterman

20 december 2019

12u46 0 Menen Twee mannen uit Menen van 61 en 45 jaar riskeren 6 maanden cel en 8.000 euro boete, voor de verkoop van namaakvoetbaltruitjes in hun winkel.

Op 2 april gingen inspecteurs van de Cel Namaak binnen in de zaak en vonden ze 90 truitjes die hoogstwaarschijnlijk namaak zijn. Het ging om shirts van de nationale ploegen van België, Marokko, Frankrijk, Argentinië, Portugal én van FC Barcelona. “De betrokkenen gaven eerst toe dat het om namaak ging en dat ze de truitjes ergens in Brussel hadden gekocht. Bovendien stond geen merk of logo op de shirts, het bewijs van namaak. Daarna trokken ze hun verklaringen opnieuw in en wisten ze zogezegd niet dat het om namaak ging", sprak de procureur op het proces in Veurne. De shirts werden verkocht aan 12 euro per stuk, terwijl de aankoopprijs van officiële shirts hoger ligt. Vonnis 17 januari.