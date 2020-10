46 uur werkstraf voor opvoeder wegens weerspannigheid Alexander Haezebrouck

12 oktober 2020

17u00 0 Menen Een 39-jarige man is veroordeeld tot een werkstraf van 46 uur omdat hij zich erg weerspannig gedroeg tegenover agenten. Hij sloeg en schopte in hun richting.

De 39-jarige man uit Menen was op 25 februari 2018 met de fiets onderweg naar huis toen hij door twee agenten werd aangesproken vlakbij zijn woning. Hij reed niet op het fietspad en al snel bleek dat hij ook te veel had gedronken. Hij schold hen de huid vol en sloeg en trapte in hun richting, maar raakte hen niet. Er werd de man een minnelijke schikking van 300 euro aangeboden, maar die werd niet betaald. De man zelf vond dat hij zelf onheus was behandeld door de politie. “Ik heb hen inderdaad verweten en gezegd dat ze zich beter met iets anders zouden bezig houden”, zei de man. “Zij hebben me meermaals in de grond gegooid, slaan of schoppen heb ik niet gedaan.” Hij riskeerde een gevangenisstraf van 2 maanden, maar de rechter oordeelde dat een werkstraf van 46 uur voldoende is. Aan de agent moet hij een schadevergoeding van 250 euro betalen.