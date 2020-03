45 coronapatiënten in AZ Delta, zes op intensieve zorgen Alexander Haezebrouck

23 maart 2020

15u44 29 Menen Ziekenhuis AZ Delta verzorgt op dit moment in haar campussen in Roeselare, Menen en Torhout op dit moment in totaal 45 coronapatiënten. Dat zijn er 6 meer dan zondag. Het aantal patiënten op intensieve zorgen blijft voorlopig op zes. Vooral de sterke stijging in Menen valt op.

In de campus in Menen is het afgelopen weekend het aantal coronapatiënten sterk gestegen. Afgelopen vrijdag verzorgde het ziekenhuis in Menen nog 4 besmette patiënten. Vandaag zijn dat er 13, dat is meer dan twee keer dubbel zoveel dan vorige week. “Een echte verklaring hebben we er niet voor”, zegt woordvoerster Kristien Beuselinck van het AZ Delta. Eén van de zes coronapatiënten die op intensieve zorgen ligt in Roeselare, werd overgebracht van de campus in Menen.

Burgemeester Eddy Lust (Open VLD) had zondag crisisberaad in het ziekenhuis. “De stijging is opvallend, maar we hebben wel alles nog altijd onder controle. We hebben beslist om de parking voor het ziekenhuis vrij te houden en daar tijdelijk geen verkeersboetes uit te schrijven. We roepen ook om mensen die technisch werkloos zijn, te komen helpen in het ziekenhuis. Niet om bij te springen in de corona-afdelingen, maar gewoon in het ziekenhuis omdat het daar nu alle hens aan denk is. Zo kunnen we de taken van het ziekenhuispersoneel verlichten. We merken ook dat het triagecentrum in het zwembad druk wordt bezocht. In nood kunnen we ook nog de sporthal naast het zwembad inzetten als extra centrum. Of de stijging iets te maken heeft met het feit dat we een grensstad zijn, weet ik niet.”

Meeste besmettingen in campus Wilgenstraat

In de campus Wilgenstraat in Roeselare liggen 31 patiënten die besmet zijn met het virus COVID-19, daarvan liggen zes patiënten op de dienst intensieve zorg. In de campus in Torhout ligt één besmette patiënt. In de drie campussen liggen ook nog 33 patiënten met een vermoeden van besmetting met het COVID 19-virus. 45 gevallen zijn bevestigde coronabesmettingen. Het aantal doden in campussen van AZ Delta is voorlopig beperkt tot 1, de 89-jarige Godelieve Hylebos uit Ardooie die vorige week donderdag overleed.