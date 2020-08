4 procent rijdt te snel tijdens snelheidscontroles



16u27 0 Menen De politiezone Grensleie voerde vrijdagavond en vrijdagnacht snelheidscontroles uit op drie verschillende plaatsen. In totaal reden 107 bestuurders van de 2.720 gecontroleerde bestuurders te snel, dat komt neer op vier procent.

De politie controleerde vrijdagavond en vrijdagnacht op drie verschillende plaatsen. Ze deden dat op de N32 ter hoogte van de Kezelberg, in de Moeskroenstraat ter hoogte van Zuidstraat in Menen en langs de N58 in Rekkem. De procentueel meeste overtredingen werden begaan op de N58 in Rekkem. Van de 242 gecontroleerde voertuigen reden 42 bestuurders te snel, dat is zo’n 17 procent. Naast de snelheidsovertredingen werden nog enkele andere inbreuken vastgesteld zoals het niet in orde zijn met de inschrijving, de voorrangsregels en het rode licht niet respecteren. Langs de Kezelberg reden 49 bestuurders van de 1.548 te snel, in de Moeskroenstraat werden 16 bestuurders van de 930 gecontroleerde geflitst. Daar had de politie het vermoeden dat één bestuurder onder invloed was, maar die bleek uiteindelijk enkel erg vermoeid.