30 maanden cel voor ‘snelwegovervaller’ die autopech veinsde om geld af te troggelen LSI

18 mei 2020

11u53

Bron: LSI 1 Menen Een 45-jarige Roemeen uit Brussel is door de correctionele rechtbank van Kortrijk veroordeeld tot een effectieve celstraf van 30 maanden voor drie ‘snelwegovervallen’. Op de pechstrook van de E17 deed hij alsof hij pech had en riep om hulp. Wie stopte, werd verplicht in nabijgelegen bankkantoren geld af te halen.

Het onderzoek ging van start nadat Romano Algoet (28) uit Lauwe (Menen) op 17 juli 2019 klacht indiende. Enkele uren voordien was hij aan de oprit van de E17 in Rekkem (Menen) gestopt omdat hij Florentin N. op de pechstrook zag staan. “Ik ben brandweerman, dus stop ik om personen in nood te helpen”, aldus Romano. Maar N. bleek helemaal niet in nood. Hij bedreigde Romano met een wapen en verplichtte hem om tot twee keer toe in Zwevegem en Harelbeke geld af te halen, in totaal 2.200 euro. Tijdens het onderzoek bleken er zowel langs de E17 in Zwevegem als langs de Antwerpse ring twee gelijkaardige incidenten plaats te hebben gevonden. In Zwevegem was er geen sprake van een wapen, in Antwerpen mogelijk een mes.

De verdediging van Florentin N. ontkende dat hij ooit een wapen of geweld zou hebben gebruikt. “De slachtoffers zijn bedrogen door hun eigen hebzucht”, pleitte zijn advocaat.“Hij voerde een zelf bedacht toneeltje op, het was een spelletje. Hij deed zich keurig gekleed en met goud, een namaakgsm en visitekaartjes uit Dubai op zak voor als iemand van een import- en exportfirma die snel geld nodig had om verder te kunnen reizen. Hij gaf de gsm en het goud als onderpand. De slachtoffers tuimelden er in omdat ze dachten een zaakje te kunnen doen. Met de hoed in de hand, komt men door het ganse land. Hij zit al maanden onschuldig in de cel.” Telefonie-onderzoektoonde aan dat Florentin N. telkens op de plaatsen van de feiten was en dat tijdens de overvallen continu met een tweede kompaan in een achtervolgende auto aan het bellen was. Sinds september verblijft hij in de cel.

De rechter veegde in het vonnis de argumenten van de beklaagde van tafel en veroordeelde Florentin N. tot een effectieve celstraf van 30 maanden. Aan twee slachtoffers moet hij in totaal meer dan 7.000 euro schadevergoeding betalen. “Ik slaap er ’s nachts nog altijd niet goed van”, aldus Romano Algoet. “Ik hing sindsdien overal camera’s, mijn gevoel van veiligheid is weg.”