30-jarige man riskeert twee jaar cel voor zware vechtpartij in 2011 Alexander Haezebrouck

25 juni 2020

17u34 0 Menen Vier mannen riskeren celstraffen tot twee jaar waarvan de helft met uitstel voor een zware vechtpartij van maar liefst 9 jaar geleden. Toen ontstond een massale vechtpartij tijdens het carnaval in Gullegem. Twee jongemannen raakten toen zwaargewond en moesten maandenlang herstellen. “Ik leidde toen een ander leven, nu ga ik nooit meer uit en zou ik zoiets nooit meer doen”, zei de hoofdbeklaagde.

Vooral de 30-jarige Jens N. sloeg er destijds graag eens keihard op volgens het openbaar ministerie. Samen met drie anderen worden ze vervolgd voor twee vechtpartijen. Eén slachtoffer was vier maanden lang verlamd aan zijn arm, een ander slachtoffer liep een schedeltrauma en een neusfractuur op. De vechtpartijen dateren van vijf maart 2011 en 18 februari 2012. Dat het zo lang duurde is het gevolg van juridische procedures en het lange wachten op deskundigeverslagen. Eén van die vechtpartijen ontstond op een fuif in de sporthal tijdens het carnavalsfeest in Gullegem. Toen ontstond een massale vechtpartij waarbij zo’n 30 personen betrokken raakten. Vooral de ondertussen 30-jarige beklaagde uit Menen sloeg en schopte er op los. De Menenaar wordt ook vervolgd voor bedreigingen. Hij riep naar zijn slachtoffer dat hij zijn klacht moest intrekken, “Anders ga ik je vermoorden”, klonk het. “Dat is ondertussen al zo lang geleden”, zei de man uit Menen die als enige kwam opdagen in de rechtbank. “Ondertussen werk ik al vijf jaar bij dezelfde werkgever en heb ik een kindje. Vroeger dacht ik niet aan de gevolgen. Ik leidde toen ook een heel ander leven met drinken en uitgaan. Dat doe ik nu allemaal niet meer.” Het openbaar ministerie benadrukte dat hij en de andere beklaagden ook nog andere geweldsdelicten op hun kerfstok hebben staan, ook nog van na de feiten in 2011 en 2012. Hij riskeert een gevangenisstraf twee jaar waarvan de helft met uitstel, de anderen riskeren celstraffen van 3 maanden effectief tot twee jaar waarvan zeven maanden effectief. Vonnis op 2 september.