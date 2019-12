3,8 procent blaast positief tijdens alcoholcontrole AHK

08 december 2019

De politiezone Grensleie (Menen, Wevelgem, Ledegem) voerde afgelopen weekend over heel hun zone verschillende alcoholcontroles uit in het verkeer. In de nacht van vrijdag op zaterdag werden in totaal 133 bestuurders gecontroleerd. Drie bestuurders legden een positieve ademtest af, twee daarvan moesten hun rijbewijs onmiddellijk afgeven voor vijftien dagen. Nog drie anderen bliezen alarm. In de nacht van zaterdag op zondag bliezen opnieuw drie bestuurders positief, één daarvan moest zijn rijbewijs onmiddellijk afgeven. Nog een andere bestuurder testte positief op drugs via een speekseltest, ook hij moest zijn rijbewijsonmiddellijk afgeven. Burgemeester Eddy Lust (Open VLD) woonde de actie op vrijdagavond voor een stuk bij om de politieagenten een hart onder de riem te steken.