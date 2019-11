250 zonnepanelen op dak Gamma geplaatst Alexander Haezebrouck

06 november 2019

17u30 0 Menen Sinds kort prijken er maar liefst 250 zonnepanelen op het dak van de winkel Gamma in de Noordstraat in Menen. “Hiermee kunnen we de winkel op jaarbasis voor twee derde van de jaarlijkse behoefte van energie voorzien”, zegt zaakvoerder Benoit Deny van de firma DEVILO die eigenaar is van het gebouw.

“De zonnepanelen werden zo’n twee weken geleden geplaatst en het is de bedoeling dat ze vanaf één januari 2020 effectief in werking treden”, zegt Benoit Deny van de firma DEVILO die eigenaar is van het gebouw van de Gamma. “Daarmee kunnen we 67500 kwh produceren. Op deze manier willen ook wij ons steentje bijdragen tegen de klimaatopwarming.” De investering van de 250 zonnepanelen kost zo’n 70.000 euro en gebeurt samen met de installateur EDSS.