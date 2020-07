24 maanden cel voor Franse gokverslaafde na diefstallen op winkelparkings



13u58 0 Menen Een 44-jarige Fransman uit Tourcoing is veroordeeld tot 24 maanden gevangenisstraf omdat hij verschillende keren inbrak in auto’s op winkelparkings. Vooral in Menen sloeg hij talloze keren toe. De man pleegde de feiten naar eigen zeggen om zijn gokverslaving te financieren.

De 44-jarige Hakim M. kon op 26 februari op de parking van een casino opgepakt worden. Hij stond al enkele maanden op de radar van de politie op verdenking van tal van diefstallen. Vooral op winkelparkings in Menen sloeg hij toe. Toen klanten hun wagens even onbeheerd achterlieten zoals bij het terugplaatsen van hun winkelkar, sloeg hij toe. Hij ging met handtassen aan de haal en slaagde er met gestolen bankkaarten in om duizenden euro’s af te halen. Dat gebeurde niet enkel in Menen, maar ook in Moeskroen, Avelgem, Izegem, Hooglede.

Met het gestolen geld ging hij gokken. De man kampt met een zware gokverslaving. Hij werd eerder al veroordeeld voor diefstallen in Frankrijk. De man zit sinds 26 februari in de cel en vroeg om een straf met uitstel. Daar is de rechter niet op ingegaan en veroordeelde hem tot 24 maanden effectief. Hij moet ook een geldboete van 1.000 euro betalen. Aan zijn slachtoffers moet hij in totaal zo’n 6.000 euro schadevergoeding betalen.