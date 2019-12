24 jonge nieuwkomers ontvangen inburgeringsattest Alexander Haezebrouck

04 december 2019

17u37 4 Menen Vierentwintig jonge nieuwkomers volgden het afgelopen jaar een inburgeringstraject in Menen. “Om ze verder aan te moedigen in hun integratie in Menen, krijgen ze allemaal hun inburgeringsattest”, zegt schepen van Integratie Angelique Declercq (sp.a).

De 24 jonge nieuwkomers kregen hun attest persoonlijk overhandigd van burgemeester Eddy Lust en schepen van Integratie Angelique Declercq (sp.a). “Het is een symbolisch attest voor de inspanningen die ze tot nu al deden en om hen aan te moedigen om verder goed te integreren in onze samenleving.” De nieuwe Menenaars volgden een inburgeringstraject voor nieuwkomers tussen 15 en 19 jaar van Safar Miljard. De thema’s en methodieken zijn aangepast aan de leefwereld van de jongeren. Zo krijgen ze lessen in het teken van drugs, verslaving, studentenjobs, relaties en seksualiteit. Ze worden opgevolgd door een persoonlijke begeleider die hen naar de juiste instanties brengt voor het vinden van een opleiding, studentenjob, vrijetijdsactiviteiten en nog meer. Safard Miljard werkt voor het inburgeringstraject samen met Groep INTRO, de OKAN-scholen en het Centrum voor Seksuele Opvoeding (CGSO). Over heel West-Vlaanderen kregen 95 jonge nieuwkomers hun inburgeringsattest.