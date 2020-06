19-jarige bestuurder heeft ongeval met geleende auto en zet hem daarna terug Alexander Haezebrouck

14 juni 2020

15u06 0 Menen Een 19-jarige jongeman uit Moeskroen kende niet zijn beste nacht in de nacht van vrijdag op zaterdag in Menen en Rekkem. De jongeman leende een auto van een vriend maar maakte brokken in de Paradijsstraat. Hij ging daarna de auto doodleuk terugzetten waar hij hem had geleend.

De 19-jarige jongeman leende bij een vriend een Mitsubishi uit in de Koningstraat in menen. Omstreeks 3 uur kreeg de politie een melding binnen van een ongeval in de Paradijsstraat net over de brug over de E17. “Ter plaatse vonden we enkel nog wat brokstukken terug, een kapotte nummerplaat en inslagen in de vangrails die wezen op een ongeval”, vertelt commissaris Stefaan Vannieuwenhuyse van de politiezone Grensleie. “Een alerte patrouille had eerder die nacht al een erg beschadigde auto zien staan in de Koningstraat in Menen. Het één bleek met het ander te maken te hebben.” zo kon de politie de bestuurder snel identificeren. De jongeman uit Moeskroen beschikt nog niet over een rijbewijs.