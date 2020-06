18-jarige dj brengt deze maand eerste single en debuutalbum uit: “enorm spannend, hoop zo ver mogelijk te geraken” Alexander Haezebrouck

04 juni 2020

17u50 0 Menen De amper 18-jarige dj Nolle Maertens, alias dj Demale, uit Lauwe brengt op 19 juni zijn allereerste single en debuutplaat uit. Spannende tijden voor de jonge Lauwenaar die nog maar een paar jaar aan het draaien is. “Sinds ongeveer een jaar ben ik resident dj in café 56 in Kortrijk, sindsdien is het ontploft”, vertelt Nolle die niet kan wachten op de release van zijn single.

Nolle Maertens, amper 18, uit Lauwe maakt furore in de dj-wereld als dj Demale. Enkele jaren geleden begon hij spelenderwijs te experimenteren met elektronische muziek. Sinds een jaar is hij vaste dj in café 56 in de Burgemeester Reynaertstraat in Kortrijk. “Sindsdien gaat het als een raket omhoog”, vertelt Nolle die in zijn zesde middelbaar zit. “Door de coronacrisis had ik plots enorm veel tijd om muziek te maken in mijn kamer. Enkele maanden geleden contacteerde ik ook al eens een Britse zangeres die in Frankrijk woont. Vijf jaar geleden ging we met mijn ouders op reis naar Frankrijk, zij werkte daar toen als animator voor de kinderen en zong toen al. Ondertussen heeft ze toch al enige bekendheid verworven als zangeres. Toen ze eerst haar prijs gaf, was dat veel te duur voor mij. Maar omdat ze nu ook niets meer om handen had door de crisis, zei ze dat ze het ook gratis wou doen. Nadien hebben we de hele tijd met elkaar in contact gestaan om het nummer volledig te finetunen. Ik maakte de muziek, zij schreef er tekst op en zong het in. Zo zijn we tot een erg dansbaar en herkenbaar housenummer gekomen, getiteld Gotta See Me. Dat slaat nu zo aan dat ik het met de steun van dj Dennis Cartier op onder andere Spotify en iTunes kan uitbrengen.” Dennis Cartier is een gevestigde waarde in de Belgische en internationale festival- en dancescene en stond ook al op Tomorrowland. Dat laatste is ook een ultieme droom van Nolle. “Waar ik wil geraken met dj’en vind ik moeilijk te zeggen, maar zo ver mogelijk uiteraard zonder te beginnen zweven. Die eerste echte release zal heel spannend zijn, hopelijk wordt het opgepikt. Gotta See Me is een erg zomers Housenummer en het meest commerciële nummer dat ik tot nu toe al gemaakt heb. Het is erg mainstream en dansbaar.” Nolle maakt ondertussen ook deel uit van de Redbull familie.

Heel album gemaakt

Omdat Nolle zoveel vrije tijd door de crisis heeft hij naast de single meteen ook een heel album gemaakt. “Er staan zeven liedjes op de plaat die Bankrupt heet. Gotta See Me is het meest maintream nummer, de rest is allemaal wel erg House maar nog altijd erg toegankelijk voor veel danceliefhebbers. Het enige vervelende aan die hele coronacrisis is dat ik niet meer kan draaien. Deze zomer zullen dat wellicht kleinere feestjes ergens thuis zijn.” Nolle zit in het zesde middelbaar in het Atheneum in Kortrijk maar heeft door de coronacrisis geen examens meer. “Dat is op zich wel leuk al is het wel vreemd natuurlijk. Aan de andere kant hebben we bijvoorbeeld ook onze 50 dagen niet kunnen vieren. Ik had speciaal aangegeven in de 56 dat ik die avond niet kon draaien omdat het mijn eigen 50 dagen waren.”