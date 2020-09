16de-eeuwse hoeve Goed Te Boenaerde wordt gerenoveerd: Lauwe krijgt er nieuwe eventlocatie bij Alexander Haezebrouck

16 september 2020

22u20 0 Menen De hoeve Goed Te Boenaerde langs de Rekkemstraat in Lauwe wordt volledig gerestaureerd. Annelies Wyseur, kleindochter van de vorige bewoners, heeft er haar hart aan verloren en zet haar schouders onder de renovatie. Ze wil er graag wonen samen met haar partner Jeroen Verboven, maar de hoeve zal ook gebruikt worden voor evenementen. “Heel wat mensen die ik ken willen hier graag hun trouwfeest houden”, vertelt Annelies.



De grote hoeve, waarvan het hoofdgebouw op dit moment wordt gerestaureerd, stamt uit 1502 en is al jarenlang in het bezit van de familie Wyseur. Annelies heeft er mooie herinneringen. “Ik kwam hier als meisje vaak, toen mijn grootouders er nog woonden”, vertelt ze. “Het was dan ook mijn droom om deze hoeve te renoveren om er zelf in te kunnen trekken.” De aanvraag voor de vergunningen en het ontwerp dateren van 2016. Sinds juni dit jaar staat de hoeve eindelijk in de steigers. Als alles volgens plan verloopt, moet het gebouw volgend jaar afgewerkt zijn. “Het is een hobbelig parcours geweest, maar voor ons is dit een levenswerk”, vertelt Annelies. “De renovatiekost van een dergelijk project is hoog, daarom willen we in de toekomst de schuur ook aanpakken en invullen als een commerciële ruimte. Ik denk in de eerste plaats aan een evenementenruimte. Ik kreeg ook al heel wat aanvragen van mensen die ik ken die hier graag hun huwelijksfeest zouden organiseren.”

Kwaliteitskamer

Om dergelijke renovatieprojecten van bouwkundig erfgoed beter te kunnen begeleiden, richtte de stad Menen een ‘kwaliteitskamer’ op. “Dat is in de eerste plaats een advies- en gesprekspartner die bouwheren, architecten, stadsdiensten en onafhankelijke experten samenbrengt om tot gedragen ruimtelijke projecten te komen met een meerwaarde voor de stad en haar inwoners”, verduidelijkt schepen van Erfgoed Griet Vanryckegem (N-VA). Wie een erfgoedproject wil starten of al een bouwvergunning indiende, kan vanaf nu terecht bij die kwaliteitskamer om info te vergaren. Architect Sigert Defrancq van Veldhuis Architecten die de hoeve helpt te renoveren, juicht het initiatief van de stad toe. “Erfgoedgebouwen moeten we uiteraard koesteren. Maar het moet ook kunnen meegaan met onze tijd.”