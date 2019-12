150 uur werkstraf voor jongeman na gewapende diefstal AHK

04 december 2019

17u04 0 Menen Een 22-jarige jongeman uit Wervik is veroordeeld tot een werkstraf van 150 uur omdat hij op 29 april vorig jaar betrokken was bij een gewapende diefstal in Menen. Ze wilden de bewoner naar eigen zeggen een lesje leren nadat hij een meisje had lastig gevallen.

De jongeman trok die avond samen met enkele minderjarigen naar een appartement op het gelijkvloers in Menen. Ze droegen bivakmutsen en waren gewapend met pepperspray en een neppistool. Ze trapten de deur in en bewerkten de bewoner. Het slachtoffer kon nog een vriend verwittigen die ter plaatse kwam, ook hij kreeg pepperspray in de ogen. De dag ervoor was er al een incident geweest aan het appartement. Toen werd een raam stukgeslagen van het appartement. De politie kwam enkele minderjarigen op het spoor nadat één van hen over de feiten had verteld aan zijn zus. Die stapte op haar beurt naar haar ouders die uiteindelijk de politie verwittigden. “Mijn cliënt is een meeloper geweest in dit verhaal en was zeker niet het brein van deze actie”, pleitte zijn advocaat Tom Vlaeminck tijdens het proces die een werkstraf vroeg voor de jongeman. De rechter ging daar op in, en gaf hem een fikse werkstraf. Indien Diego V. de werkstraf niet correct uitvoert, hangt hem alsnog een gevangenisstraf van 18 maanden boven het hoofd.