131 plaatsen te kort in kinderdagverblijven: Menen zorgt zelf voor 25 extra plaatsen Alexander Haezebrouck

25 oktober 2019

10u03 0 Menen Vanaf januari 2020 opent het nieuwe kinderdagverblijf Bonte Beer in de Deken Darrasstraat in Lauwe. Bonte Beer is een samenwerking tussen de stad Menen en Zorggroep Heilig Hart Kortrijk. “In onze stad zijn maar liefst 131 plaatsen te kort in kinderdagverblijven, met hier 25 plaatsen bij te creëren doen we toch een stap in de goede richting”, zegt schepen van Welzijn Angelique Declercq (sp.a).

“Met maar liefst 131 plaatsen te kort in kinderdagverblijven is het wegwerken van dat tekort een groot aandachtspunt in ons beleidsplan”, zegt schepen van Welzijn Angelique Declercq (sp.a). “De dagprijs per kind wordt trouwens berekend op basis van het inkomen, volgens de modaliteiten van Kind en Gezin zodat gezinnen met lage inkomens hier ook terecht kunnen.” De naam Bonte Beer heeft een dubbele betekenis. “Enerzijds de eerder zeldzame vlinder, die symbool staat voor onze visie waarbinnen elk kind en medewerker uniek is”, zegt algemeen directeur bij het Heilig Hart Wino Baeckelandt. “Anderzijds een kleurrijke, vrolijke beer die het spelen en groeien symboliseert en die geborgenheid en veiligheid biedt aan de kinderen.” De Bonte Beer zal elke werkdag opvang voor zien tussen 7 en 18 uur. Er is plaats voor 25 kinderen tussen 0 en 3 jaar. Tijdens de zomervakantie is het kinderdagverblijf drie weken gesloten, net zoals tussen Kerst en Nieuwjaar en tijdens de paasweek. Er is gedurende de sluitingsperiode mogelijkheid tot opvang in het Kinderhotel te Kortrijk (Dam 8A).