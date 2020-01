13-jarige jongen aangesproken om auto te stappen, politie onderzoekt de zaak Alexander Haezebrouck

15 januari 2020

20u41 0 Menen In de Schelpenstraat in het Paradijs in Rekkem is woensdagnamiddag een 13-jarige jongen aangesproken door een Franse automobilist om in te stappen. De politie onderzoekt de feiten, mogelijk gaat het om een poging tot ontvoering. “Gelukkig weigerde mijn zoon en kon hij naar zijn oma wandelen”, vertelt papa Christ Dewilde (42).

“Mijn zoon was onderweg van thuis naar zijn oma waar ook ik thuis was en eten had klaar gemaakt”, vertelt papa Christ Dewilde. “Onderweg naar oma in Wijk Ten Bulcke reed plots een grijze auto met Franse nummerplaat traag naast hem. Een inzittende Franssprekende twintiger maande mijn zoon aan om in te stappen. Maar mijn zoon weigerde en zei dat hij vlakbij moest zijn. Toch bleef hij aandringen. Achter die auto reed nog een grijze bestelwagen met twee jongemannen in. Zij zijn mijn zoon daarna nog een tijdje gevolgd in Wijk Ten Bulke waar mijn moeder woont.” Christ verwittigde meteen de politie. “Mijn zoon heeft een foto kunnen nemen en we kennen dus de nummerplaat”, zegt Christ. De politie startte ondertussen al een onderzoek en bekijkt of ze de auto ergens kunnen onderscheppen via de ANPR-camera’s. “Wat de exacte bedoelingen waren van die mensen zal nog moeten blijken eens we hen kunnen verhoren”, zegt commissaris Stefaan Vannieuwenhuyse.

Tweede keer

Voor Christ en zijn zoon zit de schrik er alvast goed in. “Ongeveer een jaar geleden gebeurde ook al iets gelijkaardigs met mijn zoon in Wijk Ten Bulke. Toen zijn ze zelfs uitgestapt en heeft mijn zoon moeten rennen om door die kerels niet gepakt te worden. Ik heb geen idee wat hen bezielt of wat hun bedoelingen zijn. Ik heb ooit eens 20 jaar geleden miserie gehad met Franse allochtonen. Toen hebben ze een mes tegen mijn keel gezet, zou dat er nog iets mee te maken hebben, ik weet het niet. De schrik zit er bij ons alleszins goed in. Hopelijk vinden ze de daders snel.”