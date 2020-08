128 Meense kinderen volgen kamp om taalachterstand door corona weg te werken



Alexander Haezebrouck

25 augustus 2020

12u30 4 Menen 128 Meense kinderen volgen de laatste twee weken van de zomervakantie de zogenaamde ‘Vakantiebabbels’ in Meense scholen. Daarin wordt hun Nederlands op een spelende manier bijgeschaafd. “Andere jaren hebben we plaats voor 40 kinderen, door de coronacrisis hebben we de capaciteit verhoogd naar 128 kinderen”, zegt schepen van Sociaal Beleid Angelique Declercq (sp.a).

“1 op 4 van onze Meense kinderen spreekt thuis geen Nederlands”, vertelt schepen van Sociaal Beleid en Flankerend Onderwijs Angelique Declercq. “Door de coronacrisis zijn ook heel wat kinderen al veel langer thuis dan andere jaren. Daarom hebben we de capaciteit van 40 kinderen nu opgeschaald naar 128 kinderen voor onze vakantiebabbels. Daarin krijgen de kinderen Nederlandse les op een spelende manier. Dat gaat van knutselen, verhalen vertellen en nog meer” De Vakantiebabbels is een samenwerking tussen Stad Menen en CAW Zuid-West-Vlaanderen. “We hebben alle scholen aangeschreven zodat zij gezinnen konden selecteren waarvan ze dachten dat hun kinderen dit wel konden gebruiken”, zegt Emilie Vandenheede van het CAW. “Ook de brugfiguur van Menen, Miriam El Drissi, heeft gezinnen doorgespeeld. Daarna zijn we op huisbezoek geweest om het concept uit te leggen. We zijn er mooi in geslaagd om 128 kinderen te laten deelnemen aan onze vakantiebabbels.” Op die manier moeten de kinderen die thuis amper Nederlands spreken opnieuw vlot kunnen aansluiten in de les wanneer het schooljaar opnieuw begint. Schepen Declercq is blij met dit hoge aantal inschrijvingen. “Dit is de reden waarom ik in de politiek ben gestapt”, zegt schepen Angelique Declercq. “Op deze manier maken we het verschil en kunnen we kinderen extra kansen bieden.” In basisschool de Kleine Prins in Menen volgt telkens een groep van 40 kinderen één week de vakantiebabbels. Zij worden telkens opgesplitst in bubbels van 20 kinderen. In Lauwe en Rekkem wordt telkens een groep van 20 kinderen begeleid.