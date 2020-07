122 ledlampen zullen jaagpad tussen Lauwe en Menen verlichten



Alexander Haezebrouck

15 juli 2020

18u05 16 Menen Tegen de winter van dit jaar zullen 122 LED-armaturen langs het jaagpad het stuk tussen de brug in Lauwe en de brug over de N32 in Menen verlichting. “Tussen 22 uur en 6 uur zullen we de ledlampen dimmen in plaats van doven”, zegt schepen van publieke ruimte Patrick Roose (sp.a).

“De verlichting zal ervoor zorgen dat het jaagpad tijdens het donker ook een stuk veiliger zal zijn”, vertelt schepen Patrick Roose (sp.a). “Vorig jaar investeerden we al in uitrusting om ook bij winterweer het jaagpad langs de Lie open te kunnen houden. Nu zal dat dus voor de gebruiker nog een stuk aangenamer worden met de verlichting.” In totaal gaat het om 122 LED-armaturen langs het jaagpad op het stuk tussen de brug in Lauwe en de brug over de N32 in Menen. “Ook de trage verbinding van het jaagpad naar de N32 krijgt verlichting. Persoonlijk ging mijn voorkeur als ingenieur naar een licht-volgend-systeem waarbij de verlichting aanschakelt naargelang de beweging van de fietser of de wandelaar. In dat opzicht hebben we ook de mogelijkheid van LED-strips besproken. Er worden momenteel testen uitgevoerd met zo’n systemen maar de technologie staat nog niet op punt en is ook erg duur. De nieuwe ledverlichting kost 133.541 euro.

Geen zeven jaar wachten

De Vlaamse Waterweg wil met hun masterplan Horizon 2027 nog grote delen van het jaagpad aanpakken met verlichting. “We wilden geen zeven jaar lang meer wachten en kozen dus voor standaard ledverlichting”, zegt schepen Roose. “Als de Vlaamse Waterweg dat eist vanaf 2027 dan hebben we dat. Het jaagpad is een schitterende wandel- jog) en fietsverbinding tussen Menen, Rekkem en Lauwe. Met deze verlichting en de toekomstige fietsersbrug aan het Barakkenpark moet dit de hoofdas van het fietsnetwerk in onze stad worden.”