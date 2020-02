12 maanden met uitstel voor woninginbraken Alexander Haezebrouck

27 februari 2020

18u52 0 Menen Een 34-jarige man uit Moeskroen is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 12 maanden met uitstel voor twee woninginbraken in de buurt van de Dronckaert- en Murissonstraat in Rekkem. De man moet wel strenge voorwaarden naleven.

Op 12 augustus 2019 liep bij de politie de melding binnen dat er iemand in de tuinen van woningen in de Dronckaertstraat was opgemerkt. Een toegesnelde politiepatrouille trof Anthony B. uit Moeskroen in de buurtaan. In zijn rugzak staken tal van gestolen goederen. “Ik zat in geldnood nadat ik mijn job was verloren”, vertelde hij aan de rechter. “Ik deed het om te vermijden dat mijn gezin met drie kinderen op straat zou komen te staan