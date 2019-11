12 maanden met uitstel voor man (26) die ex-vriendin sloeg AHK

13 november 2019

17u43 0 Menen Een 26-jarige man uit Deerlijk is veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 12 maanden voor het slaan en bedreigen van zijn ex en haar nieuwe vriend. Beiden hadden een relatie van 11 jaar en hebben samen een kindje. De man kreeg ook een contactverbod opgelegd met zijn ex.

De 26-jarige man uit Deerlijk en zijn ex hebben nog geregeld contact om de omgangsregeling met hun dochtertje te regelen. Maar die contacten liepen uit de hand. Zo ook op drie juni dit jaar. De 26-jarige Deerlijkenaar gaf toen zijn ex een slag tegen haar linkerslaap. Op vier juli dit jaar trok de man naar haar woning. Daar begon hij te bonken te schreeuwen aan haar deur. Op een bepaald moment brak hij de glazen deur om binnen te geraken. Naast de voorwaardelijke celstraf moet hij ook een geldboete van 400 euro betalen en moet hij zich enkele jaren aan strikte voorwaarden houden. De omgangsregeling voor hun kindje zal via de justitie-assistent moeten verlopen.