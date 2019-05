12 maanden cel voor cannabisdealer Alexander Haezebrouck

22 mei 2019

15u11 0

Een twintiger uit Menen is veroordeeld tot 12 maanden effectieve celstraf, omdat hij cannabis dealde. De naam van de jongeman dook in de zomer van 2016 op in een ander gerechtelijk drugdossier als verkoper. Bij het uitlezen van zijn gsm bleek dat hij al enkele maanden aan het dealen was. Volgens de jongeman verkocht hij enkel om zijn eigen gebruik te financieren. Nadien werd hij ook nog eens betrapt in Wevelgem toen hij cocaïne en cannabis bij zich had. Naast de celstraf moet hij een geldboete van 7.000 euro betalen. De rechter verklaarde ook 7.000 euro vermogenswinst verbeurd.