11-koppig drugsbende riskeert tot 40 maanden cel AHK

11 december 2019

17u14 0 Menen Een 11-koppige drugsbende riskeert tot 40 maanden cel voor de grootschalige drugshandel van cannabis, heroïne en cocaïne. De bende bestaat vooral uit Noord-Fransen uit Tourcoing en Roubaix die tientallen afnemers hadden in onze regio. Ook één man uit Menen en een koppel uit Kortrijk staan terecht.

Het dossier startte in 2017 toen de speurders een 33-jarige man uit Menen op het spoor kwamen als drugsdealer. In dit dossier komt de man vooral naar voor als drugsverslaafde en afnemer van Franse dealers, hij verkocht dan op zijn beurt om zijn gebruik te kunnen financieren. Via hem kwamen de speurders bij een drugsverslaafd koppel uit Kortrijk terecht en ontdekten een gemeenschappelijke dealer uit Tourcoing. Na uitvoerige tapmaatregelen en observaties konden de speurders in totaal 11 personen identificeren. Acht daarvan zijn Noord-Fransen. Vooral een 24-jarige man uit Tourcoing wordt als spilfiguur aanzien. Volgens het parket maakte hij een vermogenswinst van 69.840 euro, hij riskeert een gevangenisstraf van 12 maanden. Veel van de Franse beklaagden ontkennen hun betrokkenheid, de Belgen bekennen. De 33-jarige man uit Menen riskeert een gevangenisstraf van 24 maanden, een geldboete van 10.000 euro en een verbeurdverklaring van 28.000 euro. Het koppel uit Kortrijk riskeert een gevangenisstraf van 12 maanden, een geldboete van 6.000 euro en elk een verbeurdverklaring van 947 euro vermogenswinst. Vonnis op acht januari.