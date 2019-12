10 bakken Jupiler en vijf flessen Ricard gestolen uit clublokaal Para’s AHK

Inbrekers gingen afgelopen weekend aan de haal met maar liefst tien bakken Jupiler en vijf flessen Ricard uit het clublokaal van de Vriendenkring Para Commando langs de Yv. Serruysstraat in Menen. De inbrekers slaagden erin zichzelf toegang te verschaffen tot het clublokaal door een gat te maken in de houten muur. De inbrekers namen tien bakken bier en vijf flessen Ricard mee uit het clublokaal en verdwenen. De inbraak is gebeurd tussen donderdagavond 20 uur en zondagmorgen 10.45 uur. De politie onderzoekt de zaak, de daders zijn voorlopig spoorloos.