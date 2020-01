1 op 10 bestuurders rijdt te snel in fietsstraat AHK

21 januari 2020

De politie controleerde vorige week of de regels van de fietsstraat in de Overheulestraat in Gullegem wel correct werden nageleefd. Zo is de maximum snelheid 30 kilometer per uur en mag je fietsers niet inhalen als autobestuurder rond de schooltijd ‘s morgens. Veel bestuurders hielden zich ook aan de regels. Slechts 1 op 10 bestuurders reed te snel. Geen enkele bestuurder werd betrapt op het inhalen van fietsers.