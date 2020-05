1.500 gratis mondmaskers van apotheek De Bal in enkele uren de deur uit Alexander Haezebrouck

04 mei 2020

16u10 0 Menen De 1.500 chirurgische mondmaskers die apotheker Jan De Bal uit Menen als protestactie maandag gratis uitdeelde aan zijn klanten, zijn in enkele uren de deur uitgegaan. “Dat was ergens wel te verwachten, het was druk maar in het begin van de coronacrisis is het nog drukker geweest”, zegt Jan De Bal.

Het was een hele dag aanschuiven aan apotheek De Bal in de Generaal Lemanstraat in Menen. Apotheker Jan De Bal had aangekondigd dat hij zijn voorraad chirurgische mondmaskers gratis zou uitdelen aan zijn klanten. Hij deed dat uit protest omdat er vanaf vandaag, maandag, mondmaskers verkocht worden in grootwarenhuizen. Dat mocht eerder niet, omdat er bij het begin van de coronacrisis een enorme schaarste was aan mondmaskers. Veel mensen die nog geen mondmasker konden bemachtigen, gingen vandaag langs bij de apotheker. “Ik ben vaste klant en ging om medicatie”, vertelt Paulette Wydoodt. “Er was duidelijk meer volk dan anders, normaal hoef ik hier niet buiten te wachten. Na mijn medicatie kreeg ik ook meteen twee mondmaskers voor mij en mijn man mee. Ik hoefde er niet om te vragen.” Apotheker Jan De Bal krijgt intussen ook bijval van collega-apothekers. “Ik heb toch enkele berichten gekregen van collega’s die ook vinden dat door het verkopen van mondmaskers, onze job ondergewaardeerd wordt”, zegt hij.