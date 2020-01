1.000 euro subsidies voor Huis van het Kind

Menen

AHK

23 januari 2020

16u49 0 Menen Vlaams minister van Gezin Wouter Beke (CD&V) schenkt 1.000 euro aan subsidies aan het Huis van het Kind in Menen. Dat geld kan gebruikt worden om te investeren in speelmaterialen of in de aankleding van de ruimtes zoals een speelhoek.

Alle Huizen van het Kind in Vlaanderen krijgen een subsidie van 1.000 euro, dus ook het Huis van het Kind in Menen. In een Huis van het Kind kunnen ouders en kinderen terecht voor alles rond opvoeden en opgroeien. Het huis van het Kind is een samenwerking tussen organisaties die helpen met kinderopvang, gezondheidszorg, vrijetijdsaanbod, opvoedingsondersteuning en workshops. “In zowat elke stad of gemeente is het Huis van het Kind dé plek voor alles wat te maken heeft met opvoeden en opgroeien.”, zegt Vlaams Minister van Gezin Wouter Beke. “ook hier in Menen. Met deze investering kan het Huis van het Kind nog interessanter gemaakt worden voor ouders en kinderen.” Op dit moment zijn er 224 Huizen van het Kind werkzaam in 294 gemeenten in Vlaanderen, en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.