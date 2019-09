’t LotHus opent deuren voor mensen met een niet aangeboren hersenletsel om opnieuw zelfstandig te kunnen leven “Opnieuw zelf mijn was doen en eten klaarmaken is belangrijk voor mij” Alexander Haezebrouck

15u02 4 Menen Vanaf volgende week dinsdag opent ’t LotHus zijn deuren. Er is plaats voor vier patiënten met een niet aangeboren hersenletsel. “Ze krijgen een erg individuele begeleiding weg van het klinische om op termijn opnieuw zelfstandig te kunnen wonen”, zegt directrice patiëntenzorg Patricia Houthoofd.

’t LotHus werkt samen met het Psychiatrisch Centrum in Menen van waar ze patiënten die in aanmerking komen, kunnen doorsturen. Niet aangeboren hersenletsels zijn letsels die patiënten door een incident oplopen zoals een ongeval, een beroerte of bijvoorbeeld langdurig drankmisbruik. “Een project waarbij we zo intensief en individueel te werk kunnen gaan in een woning langs de straat, ver weg van al het klinische, is uniek in Vlaanderen”, vertelt directrice patiëntenzorg Patricia Houthoofd. “Er zullen hier telkens vier patiënten wonen die hier maximum een jaar lang kunnen blijven. Ze krijgen elk een individuele begeleiding en het is de bedoeling dat ze nadien terug alleen zelfstandig kunnen gaan wonen.” De eerste patiënt is Erwin Devos (63) die overkomt van het psychiatrisch centrum in Menen. “Ze verzorgden me heel goed in het psychiatrisch centrum”, vertelt Erwin. “Maar opnieuw zelf mijn eten koken en de was en de plas doen, is heel belangrijk voor mij. Ik ga hier samen met nog drie kameraden verblijven. Dat zal veel beter zijn dan in het psychiatrisch centrum.” ’t LotHus bevindt zich in de Kortrijkstraat 116 in Menen. Vanaf dinsdag nemen de twee eerste bewoners hun intrek, midden oktober volgt een derde bewoner.

Groot gebrek aan mogelijkheden voor dergelijke patiënten

Bij ’t LotHus stellen ze vast dat in het zorglandschap Vlaanderen een gebrek is aan mogelijkheden voor patiënten met een niet aangeboren hersenletsel en psychische problemen te begeleiden. “Binnen het Psychiatrisch Centrum hebben we naar een oplossing gezocht en zo kwam ’t LotHus tot stand”, zegt Patricia Houthoofd. “Het pad naar re-integratie van die patiënten in de maatschappij verloopt voor deze patiënten met vallen en opstaan. Maar het blijkt wel dat verblijven in een omgeving die zo normaal mogelijk is, tot een beter functioneren van patiënt leidt.” Het Psychiatrisch Centrum kocht het pand in de Kortrijkstraat aan en werd door medewerkers opgeknapt tot een aangename woning. “Dit moet een warme thuis zijn”, besluit Patricia Houthoofd.