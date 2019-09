't Lothus leert mensen met niet aangeboren hersenletsel weer zelfstandig wonen Alexander Haezebrouck

15u02 5 Menen Vanaf volgende week dinsdag opent ‘t LotHus zijn deuren. Mensen met een niet aangeboren hersenletsel worden er een jaar lang intensief begeleid, zodat ze nadien weer alleen kunnen wonen. Het gebouw in de Kortrijkstraat kan 4 patiënten huisvesten.

‘t LotHus werkt samen met het Psychiatrisch Centrum in Menen, dat mensen doorverwijst die in aanmerking komen. Voor mensen met een niet aangeboren hersenletsel, na bijvoorbeeld een ongeval, een beroerte of langdurig drankmisbruik, is het vaak moeilijk om weer zelfstandig te gaan wonen. Bij 't LotHus leren ze de nodige vaardigheden opnieuw aan. “Een project waarbij we zo intensief met een patiënt kunnen werken is uniek”, vertelt directrice patiëntenzorg Patricia Houthoofd. “Er zullen hier telkens vier mensen wonen, die maximum een jaar lang blijven.” De eerste patiënt is Erwin Devos (63), die voorheen werd behandeld in het psychiatrisch centrum. “Daar werd ik heel goed verzorgd”, vertelt Erwin. “Maar weer zelf kunnen koken en de was en de plas doen, is heel belangrijk voor mij. Ik ga hier samen met nog drie kameraden verblijven.” ‘t LotHus bevindt zich in de Kortrijkstraat 116 in Menen. Vanaf dinsdag nemen de twee eerste bewoners hun intrek, midden oktober volgt een derde bewoner.

Weinig mogelijkheden

In het zorglandschap in Vlaanderen is er een gebrek aan mogelijkheden voor patiënten met een niet aangeboren hersenletsel en psychische problemen. Zij vinden moeilijk begeleiding. Het Psychiatrisch Centrum kocht daarom het pand in de Kortrijkstraat aan. Het gebouw werd door medewerkers opgeknapt tot een aangename woning. “Patënten functioneren beter in een omgeving die zo normaal mogelijk is”, zegt Patricia Houthoofd. “'t LotHus moet voor hen een warme thuis worden.”