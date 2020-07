’t Badhuis kan eindelijk weer zwemmers ontvangen in plaats van coronapatiënten Alexander Haezebrouck

01 juli 2020

15u51 0 Menen Zwembad ’t Badhuis in menen kan eindelijk opnieuw zwemmers ontvangen. ’t Badhuis deed tijdens de lockdown dienst als triagecentrum voor het ontvangen van mensen die mogelijk besmet waren met het coronavirus. “Blij dat we onze zwemmers eindelijk opnieuw kunnen verwelkomen”, zegt Henk Wekking van ’t Badhuis.

De eerste zwemmers stonden zoals voor de grote coronacrisis om 7 uur al klaar om opnieuw in het water te plonzen. “Zo’n 45 zwemmers die altijd ’s morgens vroeg komen, stonden al meteen weer trouw op post”, vertelt Henk Wekking van ’t Badhuis. “Na die helse periode doet het enorm veel deugd om onze zwemmers opnieuw te mogen verwelkomen, al is het dan onder strikte voorwaarden.” Zo zijn er zwemtijden van maximum anderhalf uur, moet je op voorhand telefonisch reserveren en worden maximum 100 zwemmers per beurt toegelaten. “De douches blijven ook nog gesloten omdat we vreesden dat iedereen op hetzelfde moment na zijn zwembeurt zou willen douchen. Dat blijkt nu niet het geval dus we bekijken of we binnenkort toch opnieuw enkele douches kunnen openen. Er mogen maximum 8 personen per baan zwemmen en we vragen hen om afstand te houden. Zwemmers met ziektesymptomen vragen we om weg te blijven, merken we zelf symptomen op kunnen we hen weigeren. We hebben uiteraard ook voor ontsmetting en handgels gezorgd. Over de middag ontsmetten we zelf ook nog eens de balustrades en alles wat de zwemmers aanraken.” De glijbanen en borrelplaat zijn wel open.

Triagecentrum

’t Badhuis deed vanaf 20 maart dienst als triagecentrum om personen die mogelijk besmet waren met het coronavirus te ontvangen door huisartsen. Dat gebeurde om de spoeddienst van het ziekenhuis te ontlasten. De dag met het meest aantal patiënten die over de vloer kwamen was 23 maart met 49 mogelijk besmette patiënten. Vanaf 20 april werd de werking van het triagecentrum teruggeschakeld maar bleef het wel actief. 14 juni was de laatste dag dat het triagecentrum open was. “In totaal hebben we 11.096 mogelijk besmette personen ontvangen en voerden we 341 testen uit. We zijn vooral blij dat die helse periode achter de rug is en hopelijk komt het niet meer terug.”