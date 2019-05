“Stom dat ik net hetzelfde doe als de man die mijn zus, nichtje en beste vriend doodreed” VHS

24 mei 2019

12u07 0 Menen Een 39-jarige man kan zich wel voor het hoofd slaan. Zwaar geïntoxiceerd crashte hij vorig jaar in Menen met zijn auto. Hij reed vier geparkeerde auto’s aan, ook een huisgevel raakte beschadigd. “Ik weet nochtans wat alcohol kan uitrichten”, sprak de man deemoedig. “Mijn zus nichtje en beste vriend stierven in een ongeval, veroorzaakt door een dronken automobilist.”

Michael L. uit Komen raakte op 4 februari vorig jaar, om 3.20 uur ’s nachts, betrokken in een weekendongeval langs de Wahisstraat in Menen. Hij verloor er de controle over het stuur en botste tegen verschillende geparkeerde wagens. Naast het zijne raakten vier voertuigen zwaarbeschadigd. Eén van de auto’s werd tegen de gevel van een woning geslingerd, ook die liep serieuze averij op. Mickael L. liep lichte verwondingen op, net als zijn vrouwelijke passagier. “Het was stom, zo stom”, legt hij uit aan de politierechter in Kortrijk. “Mijn zaak was net failliet verklaard en mijn vrouw had me ongeveer op hetzelfde moment laten weten dat ze me zou verlaten. Ik was ten einde raad. Die avond ben ik met een vriendin in mijn wagen gestapt. We hebben enkele uren rondgereden en belandden in Menen. Daar ben ik stevig in de drank gevlogen. Nog altijd is mij niet duidelijk waarom precies, maar feit is dat ik nadien weer in m’n wagen ben gestapt.”

Herbeginnen met een propere lei

Mickael L. beseft dat hij zwaar in fout is. “Mijn kleine zus, een nichtje en mijn beste vriend kwamen destijds om het leven in een ongeval dat veroorzaakt werd door een dronken automobilist. Ik ken dus de gevaren van alcohol. Het was stom dat ik dezelfde fout maakte. Gelukkig bleef het in mijn geval hoofdzakelijk bij materiële schade.” L. probeert intussen z’n leven weer op de rails te krijgen. “Ik zou graag met een propere lei herbeginnen en bewijzen dat ik weer op een goeie manier kan functioneren.” De man had 2,21 pro mille alcohol in het bloed toen hij crashte in Menen. De politierechter gaf hem een rijverbod van 45 dagen - na het ongeval was hij z’n rijbewijs al 15 dagen kwijtgespeeld - en een boete van 1.000 euro.