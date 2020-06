‘Stad Menen, waar je thuiskomt’ is nieuwe slogan voor grensstad Alexander Haezebrouck

02 juni 2020

13u49 0 Menen De stad Menen heeft vanaf vandaag een volledig nieuwe huisstijl met ook een nieuw logo en een nieuwe slogan. Vanaf nu is het niet langer ‘Stad Menen, Grensverleggend’, maar ‘Stad Menen, waar je thuiskomt’. “De oude huisstijl dateert van 2003 en was dringend aan vernieuwing toe”, zegt burgemeester Eddy Lust (Open Vld).

Het oude logo van de stad met de daarbij gekende slogan ‘Grensverleggend’, verdwijnt voorgoed na 17 jaar. “Na al die tijd grenzen te hebben verlegd, is het tijd om thuis te komen”, zegt burgemeester Eddy Lust (Open Vld). Het logo is een handgeschreven M van Menen geworden met daarbij de slogan ‘stad Menen waar je thuiskomt’. “De handgeschreven M van Menen zal ook apart gebruikt worden, los van de slogan om bijvoorbeeld brieven van de stad mee te ondertekenen. Die handgeschreven M moet een herkenbaar element worden.” Het nieuwe logo hangt niet vast aan één kleur maar zal in zes verschillende kleuren gebruikt worden. Dat zijn donkerblauw, lichtblauw, groen, rood, oranje en geel. “De kleuren zullen door elkaar gebruikt worden, dat is uniek voor een overheidsorganisatie. Het zal de stad ook kleuriger maken.” De nieuwe huisstijl komt er voor de stad zelf en het OCMW. De vernieuwingsoperatie kost 4.500 euro. “We gaan het nieuwe logo nu ook overal in de Meense straten laten opduiken, de vlaggen zullen aangepast worden en de voertuigen van de stad krijgen stickers met het nieuwe logo. Voor het ontwerpen van de nieuwe huisstijl werkte de stad samen met het reclamebureau BOA uit Lauwe.