‘Satanisch’ kunstwerk van Meense kunstenaar op Frans grondgebied alweer weg Alexander Haezebrouck

22 oktober 2019

11u39 0 Menen Het kunstwerk dat een Meense kunstenaar ontwierp als ode aan de metalband Amenra, moet weg. Het kunstwerk stond net over de grens in Halluin waar afgelopen weekend een vuurspektakel was voor twintig jaar Amenra. De burgemeester van Halluin vreest dat er satanische symboliek zal gegeven worden aan het kunstwerk. “Het betekent net het tegenovergestelde, echt te belachelijk voor woorden”, reageert frontman Colin H. van Eeckhout.

“Echt heel jammer, ze begrijpen de symboliek niet”, reageert frontman Colin H. van Eeckhout van de metalband Amenra. Afgelopen weekend vierde de Kortrijkse metalband hun twintigjarig bestaan met twee uitverkochte kerkconcerten en een apocalyptisch vuurspektakel zondagavond op het Leie-eiland op de grens tussen Menen en Halluin. Tijdens dat vuurspektakel werd het standbeeld dat de kunstenaar had gemaakt beetje bij beetje onthuld toen de vlammen geleidelijk aan doofden tijdens het concert van de metalband. Net dat vuurspektakel zorgt ervoor dat het kunstwerk niet mag blijven staan van de burgemeester van Halluin. Hij vreest Het standbeeld een satanistische bijklank en symboliek zal krijgen. “Wat heeft satan hier in godsnaam mee te maken?”, reageert frontman Colin H. van Eeckhout. “Het vuurspektakel verwijst naar een oud spiritueel ritueel waarbij stilgestaan wordt bij een belangrijk moment. Dat belangrijke moment was het twintig jaar bestaan van onze band die uit een vriendengroep is ontstaan. We hebben geprobeerd om iets moois te creëren en dat was het ook. Het is jammer dat zo’n besluit genomen wordt zonder eens dieper de ware aard van het kunstwerk en de symboliek er achter op te zoeken. Echt belachelijk, bijna slapstick eigenlijk.” Volgens schepen van cultuur Griet Vanryckegem (NV-A) spelen de nakende gemeenteraadsverkiezingen in Frankrijk mee. “We hadden al een jaar lang een akkoord dat het kunstwerk daar mocht blijven staan, maar sinds enkele weken kregen we te horen dat dat toch niet zou gaan. Op 15 maar zijn er gemeenteraadsverkiezingen in Frankrijk, wellicht vreest de burgemeester uit onwetendheid reacties op het kunstwerk. Uiteindelijk is het hun grondgebied en dus beslissen zij. We hebben respect voor die beslissing.”

Nieuwe plaats in Menen

Het kunstwerk is een bronzen beeld van een mannenlichaam zonder armen en hoofd, met een door Amenra-frontman Colin H. van Eeckhout ontworpen symbool dat ook als tattoo op zijn rug staat. De stad Menen zoekt nu zelf naar een plaats waar ze het kunstwerk kunnen plaatsen. Vermoedelijk zal die tijdelijk aan het cultuurcentrum geplaatst worden. “Daarna gaan we een oplossing zoeken op lange termijn”, zegt schepen van cultuur Griet Vanryckegem (NV-A). “De plaats waar het kunstwerk stond was net perfect”, zegt Colin. “Het stond daar op het Leie-Eiland, tussen het groen en afgelegen. Dit is geen kunstwerk dat je tussen gebouwen moet plaatsen. Nogmaals, heel jammer en eigenlijk onbegrijpelijk.”