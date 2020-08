"Nieuwe klanten erbij dankzij webshop, dus we soigneren ze extra goed" COMMERCE VS CORONA | VEEL HANDELAARS GETROFFEN, MAAR ENKELINGEN KOMEN STERKER UIT CORONACRISIS Alexander Haezebrouck

25 augustus 2020

07u09 20 Menen Ook voor grensstad Menen kwam de coronaklap hard aan, mede door de sluiting van de grens met Frankrijk. Enkele handelaars komen echter sterker uit de moeilijke periode en kregen er zelfs nieuwe klanten bij. Toch zijn veel handelaars ook erg gehavend uit de strijd gekomen. Zij gaan het najaar met een bang hartje tegemoet.

De ervaringen van de Meense handelaars over de hele coronacrisis lopen sterk uiteen. Het gaat van "mijn slechtste periode in 21 jaar tijd" tot "we draaiden nooit zo goed". Twee Meense zaken die corona werkelijk verslagen hebben zijn elektrozaak Dirk Deleu in de Kortrijkstraat en wijnhandel Finesse in de Rijselstraat. "Wij hebben tijdens de lockdown eigenlijk zeer goed verkocht online", vertelt Sarah Degroote van elektrozaak Dirk Deleu. "We hebben alle vragen en bestellingen van klanten zo snel en goed mogelijk proberen te verwerken. En dat loonde duidelijk de moeite. Klanten kregen meer vertrouwen omdat ze op hun wenken bediend werden. Gelukkig hebben we een webshop, die verzorgd wordt door Exellent. Dat helpt wel. Mensen hadden duidelijk veel tijd om hun huis te kuisen, zo hebben we veel stofzuigers verkocht. Sinds de heropening zien we ook veel nieuwe gezichten. Mensen willen vermoedelijk de grote elektroketens mijden wegens te veel volk en komen dan bij ons terecht. We hebben ook geleerd dat we niet meer altijd fysiek in de winkel hoeven te zijn omdat online erg goed werkt. Daarom hebben we besloten om maandag- en vrijdagvoormiddag alleen op afspraak te werken. Zeker voor oudere klanten loont dat de moeite. Zij zijn graag alleen in de winkel en je kunt hen dan ook een volledige individuele service bieden. Zij hebben ook schrik als er te veel volk in de winkel staat."

"Koop lokaal"

Ook bij Wijnhandel Finesse hoor je ze niet klagen. "De verkoop aan restaurants en voor recepties en communies lag volledig stil en toch hebben we goed kunnen draaien", vertelt Lieven Vande Casteele. "We zijn begonnen met thuisleveringen en dat was een succes. Mensen mochten niet meer op restaurant, maar lieten het duidelijk niet na om thuis te genieten van een goed glas. Bestellingen liepen binnen via de telefoon of via Facebook. Vooral mijn vrouw hield zich hiermee bezig. Zelf heb ik daar geen verstand van, ik geef ook veel liever een woordje uitleg in levende lijve. Klanten die door de coronacrisis voor het eerst naar ons zijn gekomen, zijn ook gebleven. We hebben ze goed gesoigneerd. Thuisleveringen doen we nu nog altijd, maar in beperkte mate."

Enkel pyjama's

De kledingwinkels hebben moeilijkere tijden achter de rug, terwijl het einde nog niet in zicht is. "De verkoop is gekelderd", vertelt Ann Bekaert van lingeriezaak Fidel in de Rijselstraat. "Er waren wel de compensaties van de overheid waarmee we onze vaste kosten konden betalen, maar dat maakt niet alles goed. Naast de verplichte sluiting heb ik ook vijf braderieën gemist. Dat zijn wel werkdagen op zondag, maar ik doe ze graag en ze brengen geld in het laatje. Via Facebook heb ik pyjama's verkocht tijdens de lockdown, maar dat was het ook. Nu zijn er solden, maar ik zal in september ook nog wel wat kortingen geven. Wanneer ik weer even veel zal verkopen als voor de coronacrisis? Dat weet ik niet, Zullen we daar ooit weer geraken?", vraagt Ann zich af.

Ook bij brasserie 't Belfort op de Grote Markt zagen ze de zomerdagen tijdens de lockdown aan zich voorbijgaan. "En die komen niet meer terug", vertelt Laetitia Ricart. "Gelukkig hebben we ook goed weer gehad sinds de heropening van de horeca waardoor we goed gedraaid hebben. Zeker het terras zit op zonnige dagen snel vol. We houden ons wel aan de maatregelen waardoor we heel wat minder mensen kunnen zetten. Normaal zouden we ook investeren in volledig nieuw terrasmeubilair. Gelukkig plaatsten we de bestelling nog net niet, want toen moesten we plots sluiten. Dat nieuw meubilair zal nu nog even op zich moeten wachten. Ik kijk wel met een bang hartje naar de herfst en de winter. Binnen kunnen we uiteraard een pak minder volk zetten. We hebben wel nog een extra zaaltje, maar daar kunnen ook amper zes personen zitten als je de maatregelen volgt."

Bom bij heropening

Ook bij stoffenwinkel Stoffen Den Engel in de Bruggestraat in Menen heeft zaakvoerster Sandy Melaerts toch wat schrik voor het najaar. "Nu wachten de klanten vol begrip buiten tot ze mogen binnen komen, maar zal dat ook het geval zijn bij slechter weer? Toen we verplicht moesten sluiten heb ik me veel zorgen gemaakt over de toekomst. Gelukkig waren er de compensaties en bestelden klanten ook online. Toen we mochten heropenen op 4 mei, was het hier werkelijk een 'zottenkot'. Mijn moeder, die de zaak voor mij uitbaatte, had zoiets nog nooit gezien. Het werd de drukste dag in veertig jaar. We hebben er ook heel wat nieuwe klanten aan overgehouden. Op dit moment kan ik dan ook niet klagen, we draaien opnieuw zoals voor corona."