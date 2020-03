Exclusief voor abonnees "Het effect? Alsof je rugzak afdoet" CUPPINGTHERAPIE VOLGEN KAN NU OOK IN MENEN Alexander Haezebrouck

10 maart 2020

07u46 0 Menen Laurens Huysentruyt (23) uit Menen biedt nu cuppingtherapie aan. Daarbij worden hete glaasjes op de rug geplaatst van de patiënt, waardoor de huid wordt vacuüm gezogen. De behandeling wordt onder meer gebruikt door topsporters om beter te presteren. "Per dag heb ik al 5 klanten, het is een booming business", zegt Laurens.

Laurens werkt al als personal trainer. "Ik wou cuppingtherapie aanbieden als aanvulling hierop, maar de cupping is ondertussen belangrijker geworden", vertelt hij. De jonge Menenaar voetbalt bij KSCT Menen en belandde zo met een hardnekkige buikspierblessure bij de bekende fysiotherapeut Lieven Maesschalck. "Ik zat er ineens tussen topsporters, zoals Romelu Lukaku en Luka Modric van Real Madrid. Bij het vertrekken hadden ze vreemde rode bollen op hun lichaam. Ik heb eens gevraagd wat dat was en ben me daarna gaan verdiepen in cuppingtherapie." Het gaat om een alternatieve vorm van geneeskunde. De massagetechniek, waarbij hete glaasjes op de rug worden geplaatst, moet gifstoffen uit het lichaam verwijderen.

