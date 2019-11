‘Gelegenheidsdrinker’ maakt zware brokken onder invloed van alcohol VHS

25 november 2019

19u14 0 Menen Een vrouw uit Menen mag van de politierechter twee maanden niet met de wagen rijden omdat ze nog maar eens stuurde onder invloed van alcohol en zo bovendien ook een ongeval veroorzaakte. “De volgende keer zal ik geen medelijden meer tonen”, zei de rechter.

C. zwalpte op 18 oktober vorig jaar met haar voertuig over de weg in haar woonplaats. Duidelijk onder invloed van alcohol reed ze een geparkeerde auto aan, waarin op dat moment toevallig ook iemand zat. Die persoon raakte gewond. Toen de politie een ademtest afnam, liet C. liefst 2,18 promille alcohol in het bloed optekenen. Eerder werd de vrouw al verschillende keren veroordeeld voor rijden onder invloed.

“Ik ben een gelegenheidsdrinker”

C. liep zowel in 2007 als in 2009 veroordelingen op voor intoxicatie. “Toch ben ik eigenlijk maar een gelegenheidsdrinker”, vertelde ze de rechter. Die dacht er het zijne van en veroordeelde de vrouw niet alleen tot een rijverbod van twee maanden maar ook tot een boete van 2.000 euro. Als C. op termijn haar rijbewijs wil terugkrijgen, moet ze eerst met goed gevolg medische en psychologische proeven doorstaan. “Deze keer ben ik nog mild geweest, ondanks uw strafverleden”, sprak de rechter. “Maar als u hier ooit nog eens voor mij op het beklaagdenbankje zit, zal ik geen medelijden meer tonen.”