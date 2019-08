Eén jaar cel voor stelende poetsvrouw Alexander Haezebrouck

16 augustus 2019

16u23 0 Menen Een 35-jarige vrouw uit Menen is veroordeeld tot een celstraf van één jaar omdat ze als poetsvrouw verschillende diefstallen pleegde. Terwijl Kimberly G. aan het poetsen was, snuffelde ze in alle lades en kasten op zoek nar geld. Ook haar vriend is veroordeeld voor het stelen van een portefeuille bij een huisdokter.

Poetsvrouw Kimberly G. (35) was lang niet aan haar proefstuk toe. Telkens als ze werd betrapt, werd ze ontslagen maar ze vond al snel opnieuw werk bij een ander poetsbureau en maakte al snel opnieuw slachtoffers. Zo ging ze aan de haal met geld uit de kantoren van twee bedrijven in Roeselare. Bij een diefstal van een portefeuille in een huisartsenpraktijk in Roeselare werd ze geholpen door haar vriend A. H. (38). Hij is veroordeeld tot een gevangenisstraf van vier maanden en een geldboete van euro. De man liet eerst verstek gaan maar nam ondertussen toch een advocaat onder de arm en gaat meer dan waarschijnlijk in beroep tegen de uitspraak. De poetsvrouw handelde naar eigen zeggen uit financiële problemen. Omdat de vrouw drie jaar geleden al eens werd veroordeeld voor gelijkaardige feiten, is ze nu veroordeeld tot één jaar effectief. Ze moet ook een geldboete van euro betalen. Eén van de gedupeerde bedrijven stelde zich burgerlijke partij, aan euro schadevergoeding terugbetalen.