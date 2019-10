‘Brave man’ voor tweede keer in één jaar terecht voor gewelddadige diefstal LSI

21 oktober 2019

16u14

Bron: LSI 0 Menen Een 49-jarige man uit Menen die tot vorig jaar nog nooit een vlieg kwaad had gedaan, moest zich maandag voor de tweede keer in één jaar voor een gewelddadige diefstal verantwoorden. Dit keer sloeg hij met zijn rugzak toen hij in Roeselare bij een winkeldiefstal bij Euroshop werd betrapt.

Ook in februari was het voor de rechter een raadsel wat Yvan B. uit Menen op 20 september 2018 bezielde. De ‘brave man’ ging toen in de Kortrijkstraat in Menen aan de haal met de handtas van een vrouw. Toen het slachtoffer de handtas niet meteen wou loslaten, kwakte B. haar tegen de muur. Getuigen merkten het tafereel op en konden de dader wat verderop klissen. De rechter toonde in februari genade en gaf hem dankzij een opschorting geen straf. Hij moest zich wel drie jaar aan enkele begeleidende voorwaarden houden en zich laten begeleiden voor zijn depressies en financiële moeilijkheden na zijn scheiding.

Maar amper 5 maanden na het vonnis pleegde hij in Euroshop in Roeselare een winkeldiefstal. In een pashokje sneed hij met een schaar verpakkingen open en stopte de spullen in zijn rugzak. Een winkelbediende kreeg argwaan en hield hem in de gaten. Toen hij de kassa zonder betalen passeerde, wou de bediende hem staande houden. In een poging toch te vluchten, sloeg Yvan B. haar met zijn rugzak. De openbare aanklager eiste dit keer een celstraf van zeven maanden en een boete van 800 euro. Zijn advocate vroeg opnieuw voorwaarden op te leggen. Uitspraak op 18 november.