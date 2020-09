“Bombardeer die school.” Sint-Aloysiuscollege haalt filmpje waarin studenten spot drijven met godsdiensten offline na bedreigingen LSI

20 september 2020

11u56

Bron: LSI 2 Menen Een filmpje dat op de sociale mediakanalen van het Sint-Aloysiuscollege in Menen circuleert, heeft de voorbije dagen voor opschudding gezorgd. Het filmpje is al vijf jaar oud en drijft de spot met verschillende godsdiensten. “De school wil zich verontschuldigen bij wie zich gekwetst voelt en haalde de video ondertussen offline”, aldus directeur Mathieu Dehaene.

Het filmpje dateert uit het schooljaar 2015-2016 en toont de praesidiumvoorstelling. Die draaide rond goden uit de antieke mythologie. Er is te zien hoe een ‘god’ het podium wordt opgereden, ondersteund door rapmuziek maar ook door een geluidsfragment met verzen uit de Koran. Het leidde de voorbije dagen tot tientallen bedreigingen, van “bombardeer die school’ tot “ga hun school in de fik steken” en “laten we alle ramen inslaan.”

“De leerlingen die deze show in elkaar staken waren er zich in hun jeugdig enthousiasme niet van bewust dat mensen hier aanstoot aan zouden nemen”, aldus directeur Dehaene. “In ieder geval was het niet hun bedoeling iemand te kwetsen. Ook de begeleidende leerkachten of aanwezigen tijdens de voorstelling zagen hier graten in.” Toch wil de school zich als eindverantwoordelijke verontschuldigen bij wie zich gekwetst voelt. “Om verdere problemen te vermijden, hebben we de video offline gehaald. We vinden het vooral jammer dat de school en oud-leerlingen via sociale media verbaal aangevallen worden, met dreigementen van fysiek geweld erbovenop. Dit is volgens ons nooit de manier om meningsverschillen op te lossen en dat vinden we absoluut niet kunnen. Als katholieke dialoogschool geloven we steeds in overleg tussen mensen van verschillende overtuigingen en dat maken we ook elke dag waar. We zijn blij dat leerlingen (en hun ouders) met allerlei achtergronden voor onze school kiezen. Online discussies zijn zelden opbouwend en vervallen helaas te vaak in ongenuanceerde meningen, en zelfs scheldpartijen heen en weer. Dit strekt helemaal niet tot voorbeeld voor onze leerlingen.”