Bij KSCT Menen wél weer jeugdtrainingen: “Spelertjes hebben zo verlangd”

Alexander Haezebrouck Erik De Block

19 mei 2020

18u59 0 Menen Maar liefst 85 procent van de voetbalclubs in Vlaanderen hernemen de jeugdtrainingen niet meer na de lockdown. Ze doen dat vooral uit veiligheidsoverwegingen. Niet bij KSCT Menen, waar dinsdagavond weer trainingen plaatsvonden. “De spelertjes moeten eens buiten kunnen, met alle mogelijke voorzorgsmaatregelen uiteraard”, zegt voorzitter Dimitri Mullebrouck.

Dinsdagavond was het eindelijk zover: een twintigtal spelertjes van de U10 en U11 kon opnieuw trainen bij voetbalclub KSCT Menen. “De spelertjes hebben er zo naar verlangd”, zegt voorzitter Dimitri Mullebrouck. “We houden deze week twee testtrainingen om dan volgende week hopelijk echt te kunnen hernemen. We volgen uiteraard de veiligheidsmaatregelen strikt op. Zo houden we de groepjes erg klein met 10 tot 14 spelertjes per groep. Dat is ruim onder het toegelaten aantal van 20 spelertjes.” Dinsdag konden de U10 om 17.30 uur één uur trainen, daarna was het de beurt aan de U11. Woensdag trainen de U12 en de U13. “Alle ballen worden na de training ontsmet. Iedereen moet ook verplicht zijn handen ontsmetten voor de training. We houden voorlopig ook enkel trainingen waarbij de spelers de bal niet met hun handen mogen aanraken. Wedstrijdvormen zijn uiteraard niet toegelaten. Als er zaken zijn die voor verbetering vatbaar zijn, dan nemen we die mee naar volgende week. Je merkt sowieso dat de kinderen nood hebben aan beweging na al die tijd binnen zitten. Voetballen willen ze.”