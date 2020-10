Bekende Menenaar Claude Vanquathem overleden: “Bij iedereen geliefd” Alexander Haezebrouck Erik De Block

09 oktober 2020

19u18 12 Menen Claude Vanquathem, de bekende Menenaar met het syndroom van down is afgelopen woensdag overleden op 47-jarige leeftijd overleden. Claude was altijd overal bij in Menen was gekend en erg graag gezien figuur. “Sinds begin dit jaar ging het helaas bergaf”, vertelt zijn vader Ronny Vanquathem.

Als er iets te doen was in Menen, dan was Claude Vanquathem er ongetwijfeld bij. “Hij was zo een fraaie jongen en door iedereen enorm geliefd”, vertelt zijn vader Ronny Vanquathem. Claude verbleef jarenlang in het dagcentrum De Pelikaan en ging ’s avonds naar huis. “Maar de laatste tijd lukte dat niet meer. Sinds februari ging hij achteruit. Hij at plots niet meer en kreeg jongdementie. Hij werd opgenomen in het ziekenhuis en belandde nadien in WZC Groenhof.” Afgelopen woensdag is Claude zachtjes van ons heen gegaan. “Hij maakte graag plezier en was ook erg sportief. Bij optredens was nam Claude wel meer dan eens de microfoon over om mee te zingen. Hij ging vaak zwemmen en deed zelfs ooit eens mee aan een triatlon voor personen met een beperking. Op dat vlak kon hij alles. Bij de Pelikaan was hij ongelooflijk graag gezien, hij was hun Claudeke. Hij deed ook graag aan biljarten en we gingen erg vaak kijken naar de volleybal hier in Menen. Hij was ook supporter van Club Brugge waar we vaak samen naar toe gingen. We gaan hem allemaal enorm hard missen.” De uitvaart van Claude wordt in intieme kring gehouden door de coronacrisis.