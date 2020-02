Zinkend schip op Schelde gered na 14 uur pompen Didier Verbaere

22 februari 2020

10u59 2 Melle Het Nederlandse binnenschip dat vrijdagavond dreigde te zinken op de Schelde in Melle is, na een Het Nederlandse binnenschip dat vrijdagavond dreigde te zinken op de Schelde in Melle is, na een nachtje pompen , gered. Het werd vannacht naar de sluis van Merelbeke gesleept. Daar werd de lading kalksteen overgeladen en de romp verder leeggepompt.

Vrijdagavond omstreeks 20 uur liep het binnenschip ‘Adventure’ zware averij op toen het aan de Ringvaart tegen een pijler van een brug voer. Het schip maakte water en strandde op de Schelde ter hoogte van het rusthuis in Melle. De hele nacht was het pompen of verzuipen om het schip drijvende te houden. Het schip vulde zich met water via verschillende scheuren onder de waterlijn.

Op zoek naar anker

Een bergingsschip sleepte het gehavende schip vannacht naar de sluis in Merelbeke. Daar werd de lading kalksteen overgeladen op een andere boot en het ruim verder leeggepompt. Zaterdagvoormiddag om 10.30 uur kon het schip dan veilig naar het droogdok van Gent of Zelzate worden gebracht voor herstelling. Een private duikfirma gaat deze namiddag nog op zoek naar een anker van het schip in Melle. Dat kwam los bij de aanvaring. Op het moment van de botsing waren twee personen aan boord. Zij werden veilig aan wal gebracht.