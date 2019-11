Zes prijzen en nieuw handelscontract in China voor Brouwerij Huyghe Didier Verbaere

18 november 2019

21u32 0 Melle Brouwerij Huyghe uit Melle is met zes prijzen één van de grote winnaars van de Brussels Beer Challenge. De uitslag werd maandagnamiddag bekend gemaakt op de Horecabeurs in Gent. “Het is een ongelooflijk gevoel dat we met al onze bieren scoren in alle categorieën en speciaal dat we die erkenning ook in eigen land krijgen”, zegt CEO Alain De Laet.

De Laet was zelf aanwezig op de uitreiking en stuurde zijn exportmanager Patrick van Leijsen mee op handelsmissie naar China die momenteel bezig is. “Ik vind de horecabeurs in eigen land en het contact met mijn klanten en leveranciers minstens even belangrijk”, aldus Alain De Laet. Bij de uitreiking van de Brussels Beer Challenge, een wedstrijd voor bieren uit de hele wereld, viel de Brouwerij zes maal in de prijzen. Delirium Argentum won goud in de categorie IPA bieren en er was zilver voor Delirium Tremens en het kerstbier Delirium Noël. Delirium Nocturnum, Sint-Idesbald en La Guillotine kregen een Certifictaat van uitmuntendheid. “Het is mooi dat ons volledige gamma in de prijzen valt. Dit bewijst dat we op alle fronten eenzelfde kwaliteit nastreven en bieden”, aldus De Laet.

Handelsmissie China

Brouwerij Huyghe stuurde ook haar exportmanager mee op handelsmissie met HKH Prinses Astrid. Woensdag ondertekent hij in Sjanghai een nieuw 3-jarig exclusiviteitscontract voor Delirium, het belangrijkste exportmerk van de brouwerij, met Vandergeeten. “Door ons nog langer te verbinden aan deze lokale specialist wil de brouwerij nog verder groeien op de Chinese markt, die de afgelopen jaren een enorme groei kende. Met een verwachte omzet van 11 miljoen euro dit jaar is China voor ons de tweede grootste exportmarkt geworden, na Frankrijk”, zegt De Laet.

De brouwerij is sinds 2008 actief op de Chinese markt en ging in 2016 in zee met Vandergeeten. Sindsdien steeg de afzet er van 8.000 naar 30.000 hectoliter. “We lanceerden er ook een speciaal gebrouwen bier met lychees. De fruitbieren doen het ook bijzonder goed op de Chinese markt”, besluit De Laet.