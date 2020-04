Werken op R4 tussen Melle en Merelbeke jaar vervroegd door verkeersluwe coronatijden Didier Verbaere

15 april 2020

11u09 34 Melle De huidige werken op de R4 tussen Merelbeke en Melle zijn vrijdag afgerond . Het tweede deel van de werken, dezelfde zone van de R4 maar in de andere rijrichting, zal tussen 22 april en 17 mei uitgevoerd worden. Die werken waren pas volgend jaar voorzien.

“Normaal gezien zouden deze werken volgend jaar starten, maar we kiezen ervoor om deze hinderlijke werken toch dit jaar uit te voeren. Zo kan de verkeersluwere periode door de coronacrisis maximaal benut worden. Op de werf volgt de aannemer alle extra veiligheidsmaatregelen strikt op, zodat de arbeiders op een veilige en verantwoorde manier kunnen werken”, meldt het Agentschap Wegen en Verkeer.

Tijdens de werken is de R4 richting E40 afgesloten in Melle. Afrijden naar de N9 in Melle blijft mogelijk, oprijden naar de R4 richting E40 kan niet. De R4-binnenring (richting Eeklo) is alleen bereikbaar voor verkeer dat van de E40 komt. Verkeer vanuit Gent-Zeehaven moet omrijden. Het knooppunt Merelbeke (E40) is in deze fase van de werken wel volledig open.

Omleidingen

Verkeer van de E17 vanuit Antwerpen en de R4 (Gent-Zeehaven en Laarne) rijdt via het knooppunt Zwijnaarde naar de E40 richting Brussel. Verkeer vanuit Melle volgt de N9 tot Gentbrugge, neemt daar de E17 tot het knooppunt Zwijnaarde om naar de E40 richting Brussel te rijden. Meer info en alle omleidingsplannen op www.wegenenverkeer.be/Merelbeke.