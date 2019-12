Vzw Steevliet opent nieuwbouw voor kwetsbare jongeren Didier Verbaere

06 december 2019

17u40 0 Melle De Vzw Steevliet heeft in Melle haar De Vzw Steevliet heeft in Melle haar gloednieuwe gebouwen officieel geopend. Steevliet vangt kwetsbaren jongeren op uit de bijzondere jeugdzorg. Dagelijks wonen en leven er 95 kinderen tussen 0 en 18 jaar in de voorziening. Ze worden er gevormd en begeleid naar een nieuw en beter leven. De vorige gebouwen dateerden van de jaren ’50 en voldeden niet meer aan de huidige normen. De nieuwe accommodatie kost 6,6 miljoen euro.

Steevliet verving op haar site twee oude gebouwen en breidde één bestaand gebouw uit. Jongvolwassenen hebben er voortaan een eigen kamer met alle moderne comfort. De gebouwen zijn ook opgedeeld in leefgroepen volgens leeftijd. Begin mei werd een eerste gebouw in gebruik genomen. Afgelopen zomer konden de leefgroepen terecht in het tweede gebouw. Nadien werden de oude gebouwen gesloopt en de omgeving aangepakt.

Op het binnenplein komt een imposant houten kunstwerk dat momenteel in opbouw is. “Het kunstwerk werd samen met kunstenaar Serge De Praetere door alle leefgroepen mee ontworpen en is een knipoog naar het oude prieeltje dat hier op het domein stond. Dat kan je nog steeds bewonderen aan de afrit van de E40 in Wetteren”, zegt algemeen directeur Jan Artois. “Het wordt een plek van ontmoeting en ondersteuning. Na jaren van plannen, geld inzamelen en uiteindelijk bouwen, staat hier vandaag een fier, blij en voldaan man. Samen maken we het verschil voor de meest kwetsbare jongeren in onze maatschappij”, besluit Artois.