Vrouwen brouwen Deliria en internationaal gezelschap kleurt steeds rozer Didier Verbaere

18 januari 2020

12u48 0 Melle Een internationaal vrouwelijk gezelschap stak zaterdag de handen uit de mouwen bij brouwerij Huyghe in Melle. Voor de 8ste keer stonden ze aan de ketels om 450 hectoliter Deliria te brouwen. Het exclusieve bier wordt verkocht ten voordele van Think Pink en internationaal kankeronderzoek.

Naast een aantal Belgische dames met onder meer politica Stephanie D’Hose en Wendy, partner van voormalig schepen Christophe Peeters uit Gent, waren er ook deelneemsters uit Cuba, Venezuela, Nederland, Georgië, Mexico, Frankrijk, Portugal en de VS. “Een aantal Amerikaanse dames is lid van de Pink Boots Society, een non-profit organisatie die vrouwen ondersteunt die werkzaam zijn in het brouwersvak. Samen zullen ze 450 hectoliter brouwen, waarvan een groot deel voor de export bedoeld is. Het blijft dus een exclusief bier”, zegt Catherine De Laet van de Brouwerij.

Borstkankeronderzoek

“Deliria koppelt zich ook steeds vaker aan acties ter ondersteuning van borstkanker. Net als vorig jaar is er een actie ten voordele van Think Pink, en dit jaar zullen de Deliria flessen in de VS op hun etiket ook het logo van de National Breast Cancer Foundation dragen, om hiermee de sponsoring van Deliria voor deze Foundation extra in de verf te zetten.”

Deze namiddag staat nog een Beer & Food tasting sessie op de agenda waarbij verschillende Huyghe-bieren ontdekt kunnen worden, vergezeld van een gastronomisch hapje. Onder leiding van de chef van restaurant L’Esco. Er is ook een workshop waarbij quinoa en bier ‘gepaird’ worden. Op Internationale Vrouwendag op 8 maart wordt de nieuwe Deliria op de markt gebracht.