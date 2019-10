Vrachtwagenchauffeur negeert verkeersbord en rijdt zich vast Wouter Spillebeen

21 oktober 2019

17u54 0 Melle Een vrachtwagenchauffeur heeft zich maandagochtend iets na acht uur vastgereden in de Van Laetestraat in Melle, een straat waar zwaar vervoer nochtans verboden is.

De vrachtwagenchauffeur negeerde volgens de politie een bord dat aangeeft dat voertuigen van meer dan 3,5 ton niet in de straat mogen rijden. Ter hoogte van het kruispunt met de Gontrode Heirweg, speelde de smalle weg de brede vrachtwagen parten. De vrachtwagen raakte van de weg af en reed zich vast in het slijk naast de rijbaan. In afwachting van een takelwagen, was de weg een tijd lang versperd.

Het is al de tweede keer in een korte tijd dat een vrachtwagenchauffeur in de problemen komt op de weg. Vermoedelijk volgden de chauffeurs blindelings hun gps-toestel zonder te letten op de verkeersborden.